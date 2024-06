"Difficile prevedere quanto porteranno in cassa i 40mila abbonati, tetto fissato per poter monetizzare meglio gli altri tagliandi nelle singole gare. Ci si dovrebbe attestare sui 25 milioni per il solo campionato e sui 30 abbondanti includendo la Champions. L’ultimo dato certo è relativo al 2022-23 (quello del campionato appena concluso verrà svelato a ottobre), quando i 38.827 abbonamenti (22.267 per i gironi Champions) fruttarono 18,7 milioni (3,4 per la Coppa). Nell’ultima stagione di Serie A l’Inter ha avuto una media di 72838 spettatori, “bucando” alcuni sold out solo per gli invenduti nel settore ospiti. La nuova stagione si annuncia dello stesso tenore. Per la gioia di Oaktree che punta all’aumento dei ricavi in ogni area del club", aggiunge il quotidiano.