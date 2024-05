DUE TIPOLOGIE DI ABBONAMENTO

Novità principale della prossima stagione è la possibilità di scegliere fra due tipologie diverse di abbonamento: BASE e PLUS. Il primo, cedibile per un massimo di cinque partite durante tutta la stagione e non rivendibile; il secondo, sempre cedibile e con possibilità di rivendere il proprio posto su piattaforma ufficiale. La sottoscrizione di nuovi abbonamenti è prevista a partire da mercoledì 12 giugno: i primi a poter accedere saranno i 15mila iscritti alla waiting list per gli abbonamenti 24-25 aperta al termine delle vendite della scorsa stagione. In caso di disponibilità residue, la vendita libera prenderà il via giovedì 13 giugno. Anche quest’anno è stato confermato dal Club un tetto massimo alla disponibilità di posti in abbonamento: rinnovare diventa quindi fondamentale per essere certi di avere un posto a San Siro per la prossima stagione.