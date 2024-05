Lo Scudetto e la Seconda Stella, una stagione incredibile vissuta dal popolo nerazzurro. Un sold-out dietro l'altro per arrivare all'incredibile dato di oltre 1,7 milioni di spettatori, con una media di quasi 73mila tifosi per ogni match casalingo in campionato. Un affetto incredibile e costante, pronto a rinnovarsi in quella che sarà un'altra stagione da vivere fianco a fianco, riempiendo come sempre il Meazza. Mentre la squadra attende la trasferta di Verona per salutare il campionato e dopo le fantastiche feste a Milano, ecco che si guarda già al prossimo campionato, con il via alla campagna abbonamenti 24/25.