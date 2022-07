Abbonamenti, l’Inter mette in vendita anche il terzo anello verde

Sono andati tutti esauriti gli abbonamenti al primo e secondo anello, così il club ha deciso di aprire agli abbonati anche la parte dello stadio sopra la Curva Nord

Eva A. Provenzano

L'Inter ha deciso di mettere in vendita gli abbonamenti per il terzo anello verde. Lo spiega il club nerazzurro in una nota pubblicata sul sito ufficiale nerazzurro. "I tifosi hanno confermato la propria passione con una vera e propria corsa agli abbonamenti per la prossima stagione, ripetendo il successo delle ultime stagioni con un veloce sold-out dei posti disponibili al primo e secondo anello", si legge.

Per questo la società ha voluto ricambiare l'affetto mostrato dai tifosi "offrendo nuove disponibilità in abbonamento stagionale, ad un prezzo particolarmente accessibile. A soli 10 € a partita sarà infatti possibile sottoscrivere un abbonamento al terzo anello verde, nel settore posizionato sopra alla Curva". Un'idea pensata per le fasce più giovani dei tifosi.

Gli abbonamenti al terzo anello verde saranno acquistabili a partire da martedì 5 luglio, dalle 10.30 a 190 euro. Sono incluse tutte le 19 partite in casa dell'Inter in Serie A. Chi si abbona avrà diritto alla prelazione per l'acquisto dei biglietti per le partite della UEFA Champions League e Coppa Italia, accesso anticipato alla vendita degli abbonamenti per la stagione 23-24.

Inoltre tutti gli abbonati al terzo anello verde riceveranno in omaggio una sottoscrizione annuale a G All, ovvero Gazzetta.it senza limiti. Per abbonarsi si ricorda che è necessario essere in possesso della tessera Siamo Noi: è possibile sottoscriverla online in pochi minuti collegandosi alla pagina inter.it/siamonoi.

(Fonte: inter.it)