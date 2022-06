Abbonamenti Inter 22/23, oggi inizia la vendita libera: prezzi e dettagli

"Possono cambiare molte cose, ma ciò che non cambia mai è il nostro amore per l'Inter. Per stare sempre al fianco della squadra, abbonati alla stagione 22/23". È questo il messaggio scelto dall'Inter per la campagna abbonamenti per la prossima stagione. Dalle 10.30 di oggi, lunedì 20 giugno, inizia infatti la fase della vendita libera.