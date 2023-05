Twitch, come abbonarsi al canale di Fcinter1908 GRATUITAMENTE: tutti i veloci passaggi

Chi ci segue da un po’ sa che abbiamo iniziato a produrre dei contenuti live sul canale nostro canale Twitch, dai post partita ai pre match con collegamenti degli inviati da tutti i campi della serie A e in Europa. Ora potrete essere voi parte attiva del canale di FcInter1908.it sottoscrivendo GRATUITAMENTE la “ subscription ” o “ sub ” aiutando il nostro canale a produrre sempre maggiori contenuti.

Se siete in possesso di un account Amazon Prime è totalmente gratuito , ma con il vostro abbonamento potrete destinare una parte della sub proprio a FcInter1908. Ogni mese potrete rinnovare il vostro abbonamento gratuitamente e aiutarci così a crescere. Di seguito vi facciamo vedere passo passo come fare la prima volta. Le successive basterà rinnovare con un click il vostro abbonamento.

Per effettuare l’abbonamento mensile al canale Twitch di FcInter1908.it, gratuitamente sfruttando le agevolazioni per i clienti Amazon Prime, bisogna innanzitutto effettuare il collegamento tra il vostro account Twitch e quello Amazon, in cui disponete già dell’abbonamento a Prime. Per fare questo, la via più veloce sta nel collegarsi al sito di Prime Gaming , accedere con il vostro account Amazon Prime e selezionare nel menù laterale l’opzione “Collega account Twitch”.