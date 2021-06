Calcio e Finanza – DAZN svela il nuovo prezzo: quanto costa vedere la Serie A

DAZN ha svelato il prezzo del nuovo abbonamento che includerà tutta la prossima stagione del campionato di Serie A.

Tutta la prossima stagione di Serie A sarà trasmessa da DAZN. Saranno 10 le partite ogni giornata visibili, di cui 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky. Arrivano importanti novità, riportate da CalcioeFinanza.it, sul costo dell’abbonamento a DAZN per la prossima stagione.