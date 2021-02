Da Moratti a Oriali, fino a Marotta: l’abbraccio dell’Inter per l’addio a Mauro Bellugi

In centinaia per l’addio all’ex difensore, tanti gli ex nerazzurri presenti oltre ai dirigenti attuali

Gianni Pampinella

C'erano centinaia di persone nella basilica di Sant’Ambrogio per dire addio a Mauro Bellugi. Tanta Inter rappresentata ai massimi livelli dal presidente dei trionfi, Massimo Moratti, molto commosso, e dai dirigenti di oggi: Beppe Marotta, Alessandro Antonello e Lele Oriali. Non solo.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, erano presenti il responsabile del settore medico nerazzurro, Piero Volpi. E poi Beccalossi e Muraro, Bergomi e Ferri, Canuti e Galante. I milanisti Andrea Icardi e Stefano Eranio, Roberto Bettega e Claudio Gentile, compagni in azzurro.

