Abete ottimista sulla ripresa del campionato: “Ancora ipotizzabile un ritorno in campo”

Giancarlo Abete, ex presidente della Figc, si è espresso con ottimismo a proposito di una riapertura del campionato in questa emergenza: “È ancora ipotizzabile un ritorno in campo delle squadre di calcio in questa stagione, ovviamente in relazione alla priorità della salute e quindi alle determinazioni del Comitato tecnico-scientifico che domani incontrerà la Figc. Il presidente Conte ha evidenziato che chiamerà le componenti sportive a una verifica di compatibilità delle istituzioni sportive: la decisione è quindi sul tavolo giusto”. L’ex presidente della Figc lo ha dichiarato in occasione dell’assemblea della Piccola Industria di Unindustria.