Parlando infine dell'assemblea straordinaria chiamata a modificare lo statuto della Figc, in programma il prossimo 4 novembre, Abete ha concluso: "L'emendamento Mulè che poi è stato riformulato in corso d'opera ed è diventato legge fotografa oggettivamente una situazione già esistente nel calcio italiano. Ma bisogna stare attenti a non confondere l'aspetto mediatico con l'aspetto sostanziale. Nell'aspetto sostanziale il mondo dilettantistico in Italia è sottodimensionato rispetto a paesi quali Francia, Germania, Inghilterra e Spagna".