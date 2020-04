Cambio tra i vertici del Barça? In Spagna assicurano: “Si sta occupando di Lautaro”

Secondo quanto dice in Francia il canale RMC Sport, l’Olympique Lione vorrebbe Abidal come prossimo segretario tecnico. Andrebbe quindi a ricoprire nel club francese le stesse mansioni che sta svolgendo ora al Barcellona. Pernambucano, direttore sportivo della società, vuole sostituire Maurice con Abidal che ha un contratto col Barça fino al 2021. Nonostante la discussione con Messi per aver accusato i giocatori di aver in pratica fatto fuori Valverde, il presidente Bartomeu lo ha confermato. Per questo in Spagna, in particolare il Mundo Deportivo, scrive: “Abidal sta pianificando la prossima stagione. Tra i suoi obiettivi all’ordine del giorno ci sono Neymar e Lautaro Martinez, oltre alle tante cessioni che il club dovrà fare nella prossima stagione“.

(Fonte: MD)