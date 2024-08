"L'obiettivo è rendere il sistema credibile mettendo in relazione competitività - non solo delle squadre, ma quella dell'allargamento della base sportiva dedicata al calcio - e sostenibilità. C'è una visione comune di come dovrebbe svilupparsi il sistema calcistico, un settore che deve consolidare i suoi profili di credibilità e reputazione, oltre agli aspetti competitivi a livello industriale". Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, durante l'audizione sulle prospettive di riforma del calcio italiano in Senato.