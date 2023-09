Abodi: “Europeo 2032, valutiamo la possibilità di un commissario per gli stadi”

Andrea Abodi, ministro dello Sport, ha parlato del tema stadi a margine della presentazione dei campionati maschile e femminile di pallanuoto di Serie A1 al Foro Italico, a Roma: "Ragioneremo sulla possibilità di un commissario stadi per gli Europei di calcio 2032, non per sovrapporci agli interessi territoriali ma per uniformare il procedimento e mettere tutti nella stessa condizione. Abbiamo bisogno di uno sviluppo simmetrico. Oggi il modello prevede che non ci sia uniformità, al di là del fatto che abbiamo visto svilupparsi pochi progetti negli ultimi anni e anche quando c'è accordo la parte burocratica amministrativa dura tanti anni. Non può essere solo Euro 2032 a determinare l'effetto che auspichiamo".