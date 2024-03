"La situazione di Gravina? Mi preoccupa moltissimo, però oltre non vado. Sono abituato a parlare con la cautela necessaria. Di fronte a questa vicenda servono prudenza e garanzie. La magistratura in primo luogo farà la sua parte. Io poi sono contrario ai tribunali del popolo e ai processi di piazza". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, commentando il caso dossieraggio a margine di un evento al Coni.