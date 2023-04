Abodi: “Razzismo? Non sono tifosi ma teppisti, è anche mancanza di cultura. Gli stadi…”

Per riportare il mondo del calcio ad una dimensione civile, di pacifica convivenza tra i tifosi e superare insulti e cori razzisti "l'auspicio è di proseguire l'opera portata avanti con merito dal ministro dell'interno Piantedosi" ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi , ospite di Radio anch'io sport. Importanti anche il "contributo dei club con i filmati e l'immediatezza degli interventi" delle forze dell'ordine.

"Chi si comporta così non è un tifoso ma un teppista - ha sottolineato il ministro - La violenza trova origine anche nella mancanza di cultura, bisogna partire dalla scuola". Il merito e la gravità di questi episodi, che avvengano negli stadi o in una piazza cittadina "non cambiano", si tratta di "un tema culturale e sociale. Il lavoro da fare è lungo".