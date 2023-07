Abodi: “Serie A? Mi aspetto un campionato avvincente senza ‘più’o ‘meno'”

Non entro nel merito delle vicende, ma sono convinto che sarà un campionato avvincente. Mi auguro che le coppe confermino il valore dei nostri club, non ritengo che sia stato un incidente di percorso il fatto che tre club italiani siano arrivati in finale e che altri due siano arrivati in semifinale, cinque squadre sono arrivate fino in fondo... Noi siamo un Paese strano: sottolineiamo la sconfitta all'ultimo passaggio, ma dimentichiamo che essere arrivati fino in fondo rappresenta in ogni caso un fattore di eccellenza. Sono convinto che sarà un gran bel campionato".