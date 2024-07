«Chiunque ha un ruolo istituzionale deve sentire il senso della responsabilità, soprattutto di fronte agli insuccessi e alle sconfitte che vanno al di là della dimensione sportiva. Non faccio discorsi personali». Così Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i giovani risponde a chi chiedeva se il futuro del calcio e della Nazionale fosse rappresentato ancora da Gravina e Spalletti.

«Mi auguro che si trovi una soluzione perché quello che non vogliamo è ritrovarci, nei mesi a seguire, con una sconfitta che non è solo di campo ma anche di un sistema che ha margini di miglioramento e che deve migliorare perché lo impone l'analisi con scelte di fondo che meritano una profonda rivisitazione e qualche novità. Se le persone riescono a interpretare questo sentimento il problema non esiste», ha sottolineato.