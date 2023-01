Abodi: “Supercoppa? Meglio luoghi con vita democratica. Gravina-Casini? Certe cose…”

Le parole ministro per lo Sport Andrea Abodi, rispondendo a una domanda sulla polemica tra Casini e Gravina per la Supercoppa giocata in Arabia Saudita

Gianni Pampinella

"Abbiamo bisogno di un cambiamento, certe cose se si vogliono dire si dicono in un rapporto bilaterale". Lo dice il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi, rispondendo a una domanda sulla polemica tra Casini e Gravina per la Supercoppa giocata in Arabia Saudita, durante il suo intervento al Premio 'Biscardi'.

"Poi ci può essere un dibattito sul motivo per cui si vada a giocare la Supercoppa italiana in Arabia piuttosto che altrove - ha aggiunto -. Sarebbe meglio scegliere i luoghi dove sicuramente la vita è democratica, mi auguro che in futuro nella scelta dei luoghi ci sia coerenza sui principi che pratichiamo".

