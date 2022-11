Inter-Nazionali, Lautaro e Correa arrivati nel ritiro dell’Argentina con Dybala

I due nerazzurri sono arrivati ad Abu Dhabi: prima sgambata per loro che sono arrivati con un po' di ritardo rispetto ai loro compagni

Lautaro Martínez, Paulo Dybala, Nicolás González e Joaquín Correa sono arrivati ad Abu Dhabi, nel ritiro della Nazionale Argentina. I quattro - spiegano i siti argentini - sono arrivati mentre i loro compagni stavano già allenandosi - a porte aperte - e per questo hanno lasciato le loro valigie in albergo e sono andati subito ai campi di allenamento per raggiungere la squadra e il ct Scaloni.