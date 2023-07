Accardi: “Inter e Milan stanno discutendo con molto giocatori. Il club nerazzurro…”

Intervenuto a Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, Giuseppe Accardi ha parlato del mercato di Inter e Milan. "C’è il freddo nel mercato. Inter e Milan stanno discutendo con molto giocatori perché ne stanno perdendo tanti, allora se escono, devono entrare. Secondo me il Milan vivrà un periodo abbastanza complicato perché sta quasi facendo una sorta di rifondazione. Sono andati via due perni molto importanti come Maldini e Massara. Ma la perdita più grossa per il Milan è quella di non avere nello spogliatoio uno come Ibrahimovic che riesce a spostare gli equilibri anche quando non gioca. Io auguro al Milan di non perderlo come fiducia dentro al progetto".