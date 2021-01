Accardi: “Tifo Inter, ma mi auguro il Milan vinca lo scudetto. Gomez? Andare in MLS…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Beppe Accardi, noto procuratore, ha parlato così della corsa scudetto e di chi potrebbe vincerlo tra Inter e Milan: “Mi auguro il Milan. Anche se sono interista. Il Milan lo merita, mi riferisco sia all’allenatore che alla dirigenza. Sarebbe giusto che vincessero loro il campionato”.

Il Papu Gomez piace in MLS al Cincinnati. E potrebbe interessare in Italia all’Inter gli ultimi giorni, ma ci pensano altre squadre.

“Andare in MLS sarebbe una scelta intelligente. Ha raggiunto una certa età, ha fatto quello che doveva fare. Andrebbe a divertirsi e farebbe ancora bene con dei ritorni economici importanti”.