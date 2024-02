Accardi: “Taremi e Zielinski, Inter brava su svincolati grazie a suo appeal”

Il pensiero dell'agente sul mercato del club nerazzurro e su come sta andando la lotta per lo scudetto

A Tuttomercatoweb, l'agente Beppe Accardi ha parlato tra le altre cose anche dell'Inter. E si è soffermato in particolare, oltre che sul campionato dei nerazzurri, anche sul mercato. «Taremi e Zielinski a a parametro zero per l'Inter? Sicuramente sono due colpi per il club interista. I nerazzurri sono stati bravi sugli svincolati, anche grazie all'appeal dei nerazzurri. La squadra nerazzurra negli ultimi anni ha dimostrato di essere bravissima a fare queste operazioni, merito di Marotta e Ausilio».