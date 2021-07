Inter, accordo col Cagliari per Dalbert. “E c’è la decisione per Nainggolan”

Manca solo l'ok del brasiliano per il trasferimento in Sardegna: intanto si cerca anche di risolvere la questione Nainggolan

Continua il lavoro dell'Inter per liberarsi degli esuberi e tornare a far sorridere il bilancio. Ecco perché, come si legge su Calciomercato.com, siamo ormai verso le battute finali per una cessione, anzi due: "Con il Cagliari è stato raggiunto l’accordo per la cessione di Dalbert: prestito con diritto di riscatto a 7 milioni, si attende solo l’ultimo ok del brasiliano. Anche Radja Nainggolan ha le valigie pronte per tonare a casa, nella sua Sardegna.