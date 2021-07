Sky – Inter-Cagliari, accordo per Dalbert: i dettagli dell’affare e cosa manca per chiudere

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante Calciomercato L'Originale, il Cagliari è vicino a Dalbert

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante Calciomercato L'Originale, il Cagliari è vicino a Dalbert. Il terzino di proprietà dell'Inter, però, non ha ancora sciolto le riserve in merito al suo futuro, avendo già rifiutato proposte come quelle del Trabzonspor. L'esperto di mercato assicura che tra Cagliari e Inter è stato raggiunto un accordo di massima sulla base di un prestito con diritto di riscatto tra i 7 e gli 8 mln di euro ma l'operazione non è ancora chiusa, in quanto si attende la decisione di Dalbert.