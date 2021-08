Accordo Dazn-Sky per trasmettere le gare nei locali pubblici: via libera dalla Lega

Via libera dall'assemblea della Lega Serie A all'accordo Dazn-Sky per trasmettere le gare nei locali pubblici

Via libera dall'assemblea della Lega Serie A all'accordo Dazn-Sky per trasmettere le gare nei locali pubblici. Nel corso della riunione di oggi, i club hanno "accolto favorevolmente la richiesta di Dazn di poter sublicenziare a favore di Sky i diritti del pacchetto 1 per la trasmissione nei pubblici esercizi in via non esclusiva". È quanto si legge in una nota della Lega.