Serie A, assemblea il 13 agosto: sul tavolo richiesta per trasmettere le gare nei bar

Incontro in videoconferenza per la trattativa che riguarda Sky e Dazn sulla trasmissione delle gare nei luoghi pubblici

È stata convocata la nuova Assemblea di Lega SerieA per il 13 agosto alle 10 in videoconferenza. Tra i temi all'ordine del giorno la richiesta di Dazn di deroga per la "concessione ad un primario operatore di una sublicenza non esclusiva dei diritti audiovisivi del Campionato Serie A fruibili da parte dei soli Utenti Commerciali".