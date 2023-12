Acerbi: “Buon punto, Genoa tosto. Non possiamo sempre vincere. Voto al 2023…”

Al termine di Genoa-Inter, Francesco Acerbi ha commentato la gara di Marassi ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore: "Per come è andata la partita è un punto guadagnato, non possiamo sempre vincere. È stata una partita tosta, abbiamo sofferto i calci piazzati, l'unico rammarico è prendere il gol dell'1-1 a pochi secondi dalla fine del primo tempo. È un buon punto. Voto al 2023? Otto per le due coppe, per come abbiamo iniziato il campionato, certo siamo usciti dalla Coppa Italia e ci tenevamo".