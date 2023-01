Acerbi entra dalla panchina e risolve: “Contentissimo”. Sui social i tifosi: “Scusaci”

Era contento per aver infilato alle spalle di Buffon la palla del due a uno che, ai supplementari, ha portato l'Inter ai quarti di finale. La vittoria dei nerazzurri contro il Parma è passata dalla testa di Acerbi. Il difensore centrale ha spiazzato il portiere gialloblù e poi ha esultato mimando un cuore dritto in cielo con le mani. Sui social, dopo la gara, ha scritto solo una parola: "Contentissimo". E ha fatto incetta di like e di commenti positivi. I tifosi nerazzurri lo hanno così ringraziato per la rete che vale una vittoria in una serata che si era fatta più difficile del previsto. Al giocatore, i tifosi hanno anche ricordato che è il secondo gol in due partite. Perché aveva segnato con il Monza e il gol non gli è stato dato per il fischio 'preventivo' dell'arbitro che ha visto un fallo inesistente in attacco.