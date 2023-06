A Rai 1, il difensore dell’Inter e della Nazionale Francesco Acerbi ha parlato così dopo il ko per 2-1 contro la Spagna in Nations League. "Più meriti per la Spagna? Sì, ma in occasioni forse no. Abbiamo sbagliato tanti appoggi e abbiamo dato forza ad una Spagna già forte. Abbiamo fatto meno rispetto a quello che potevamo fare e c'è molto rammarico per questo, perché se giocavi meglio li potevi mettere in difficoltà. Hanno giocatori di qualità e prima o poi il gol te lo fanno".