Inter, Acerbi è mancato anche all’Italia: “Quando rientrerà Spalletti lo valuterà sicuramente”

Nell'Italia di Spalletti mancavano alcune pedine. Una di queste è il difensore dell'Inter Francesco Acerbi. Il nerazzurro non è ancora riuscito a scendere in campo con l'Inter per via di un infortunio.

"Un “grande vecchio” mancato al primo giro è Francesco Acerbi. Come Toloi e Bonucci (che pure il c.t. ha sentito e seguirà all’Union Berlino), per ora il nerazzurro è stato “tagliato” per il mancato impiego (0’) in campionato. Assenza dovuta a un infortunio: quando tornerà, difficilmente Spalletti non ne valuterà il rendimento. Acerbi può garantire esperienza e carisma non comuni che gli avevano dato una maglia da titolare in sei delle ultime otto gare azzurre", scrive La Gazzetta dello Sport.