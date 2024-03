" Acerbi non cambia linea: negherà di nuovo tutto". Recita così il titolo del box dedicato dalla prima pagina del Corriere dello Sport in merito al caso Acerbi-Juan Jesus.

"Caso razzismo, oggi l'audizione. Il difensore dell'Inter atteso dalla Procura Figc: ribadirà di non aver mai insultato Juan Jesus che è già stato sentito e ha confermato le accuse". La copertina è dedicata a Koopmeiners in orbita Juventus mentre in taglio alto si parla della vittoria dell'Italia contro il Venezuela.