Acerbi, la pagella CdS: “Primo a smarrirsi, si aprono voragini. Poi torna in linea”

Voto 6 per il difensore dell'Inter Francesco Acerbi in Italia-Inghilterra, ecco il giudizio dettagliato del quotidiano

Un primo tempo insufficiente, una ripresa più che sufficiente. Si può riassumere così secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola la prova di Francesco Acerbi in Italia-Inghilterra di ieri. Voto 6 per il difensore centrale dell'Inter, ecco il giudizio dettagliato del quotidiano. Qui la pagella di Barella, il peggiore in campo .

"Il primo che si smarrisce, lanciandosi in iniziative di competenza altrui. Si aprono voragini per quel desiderio di tentare di incidere e risolverla in qualche modo, fosse anche di forza. E invece è una prova di debolezza. Rientra in linea con la Nazionale nel secondo tempo, quello in cui c’è (pure) carattere", si legge.