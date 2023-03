Correa, è finita: il Tucu ai saluti. È Orsolini il sostituto: “Più di un sondaggio dall’Inter”

"Nella questione rinnovo dell’esterno bolognese, che non è ancora stata affrontata in maniera netta, c’è quindi una intromissione non da poco. Né, forse, resistibile. Orsolini è entrato nell’orbita dell’Inter per la prossima stagione ed è anche per questo che i tempi di allungamento del contratto attualmente fino al 2024 slittano un altro po’. L’occhiolino del club nerazzurro è stato qualcosa di più di un sondaggio, ma tutto a suo tempo, perché intanto un rinnovo che pareva in dirittura d’arrivo col Bologna ora non pare così vicino. Non impossibile, ma non prossimo come qualche settimana fa", aggiunge Gazzetta.