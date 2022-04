Acerbi-Inter, pista freddina. GdS: “È passato tempo. E Lotito non fa sconti”

Il giocatore, al centro delle polemiche nei giorni scorsi dopo Lazio-Milan, sembra ormai destinato all'addio alla squadra biancoceleste

Tutto è cominciato per le critiche che gli sono state rivolte per alcune prestazioni non sufficienti. I tifosi della Lazio avevano bacchettato Acerbie lui, dopo un gol col Genoa all'Olimpico, esultò mostrando le orecchie ai suoi sostenitori. Un gesto non apprezzato che è stato una rottura, da allora il rapporto con i sostenitori biancocelesti si è incrinato. Il calciatore è finito di nuovo nel mirino dopo l'errore fatto negli ultimi minuti della gara contro il Milan. Da un suo rinvio sbagliato Ibrahimovic ha avuto modo di prendere palla e fare sponda per il gol di Tonali. Ma la colpa non è ovviamente solo del difensore italiano. Ma anche di Marusic. Il compagno aveva palla a centrocampo ma non se ne è disfatto, l'ha persa e i rossoneri sono arrivati alla conclusione. Uno screzio tra i due aveva messo in mostra la tensione in casa Lazio. Ma poi è arrivata l'immagine di un sorriso di Acerbi dopo il gol rossonero che ha mandato su tutte le furie i tifosi. Il sorriso era in realtà ironia e dispiacere per aver incassato all'ultimo, come ha spiegato lui.