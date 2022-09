Acerbi, ieri parole da vero leader: Inzaghi si è battuto per portarlo all’Inter

"Un'ammissione significativa del periodo non ideale che sta vivendo un allenatore al quale è molto legato, ma anche la consapevolezza di poter voltare pagina in fretta. E' questo uno dei motivi per cui Simone lo ha voluto: Acerbi ha il piglio e il carattere del leader. Quando c'è stato da sostituire Ranocchia, non confermato, il tecnico di Piacenza non ha guardato la carta d'identità del Leone (34 anni) e si è battuto per portarlo a Milano. E' stato accontentato all'ultimo giorno di mercato e così De Vrij ha un'alternativa validissima che ha addirittura... spinto l'olandese fuori forma a sedere in panchina nelle ultime due sfide. Probabile che la scelta si ripeta di frequente in futuro, soprattutto se Stefan non ritroverà una condizione accettabile e continuerà a commettere errori come nel derby e a Udine".