Il difensore e il centrocampista hanno smaltito i problemi fisici degli ultimi giorni, e si preparano per il derby

Buone notizie per Simone Inzaghi: Acerbi e Sensi, che nei giorni scorsi avevano accusato dei problemi fisici, sono pienamente recuperati, e saranno a disposizione per il prossimo impegno stagionale dell'Inter, ovvero il derby contro il Milan. Lo conferma La Gazzetta dello Sport: "Acerbi e Sensi pienamente recuperati. È questa l'ultima notizia che arriva da Appiano, dopo l'ultimo allenamento di ieri. Ora due giorni di pausa, poi da lunedì testa al derby, in attesa dei nazionali".