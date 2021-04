Il dg dell’acqua S. Bernardo: “Treno preso al volo. L’Inter può fare la storia”

Biella, patron dell'azienda che è diventata Official Water Partner dei nerazzurri fino al prossimo anno, ha parlato dell'accordo

Ieri è stato ufficializzato che l'acqua S. Bernardo è il nuovo Official Water Partner per la fine di questa stagione e per la prossima. Il quotidiano, La Provincia, ha intervistato Antonio Biella, dg dell'azienda che ha dimostrato di avere le idee molto chiare.

«Non avevamo mai sponsorizzato un club di Serie A. Nel calcio eravamo entrati solo con Como 1907, in Lega Pro, e Riozzese Como, tra le donne. Bel salto? Ho ragionato parecchio su un’operazione del genere e sono arrivato alla conclusione che non si poteva non fare. Perché l’Inter è un brand internazionale e il calcio un veicolo unico di pubblicità per la grande visibilità e l’interesse che muove. E poi nel nostro anno e qualche mese (questi che mancano a fine stagione) di accordo, in questo qualche mese può avvenire qualcosa di grande e di storico».