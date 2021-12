Acquafresca: “L’Inter sta andando bene. Cagliari? Devi ambire a vincere quando…”

Le parole dell'ex centravanti: "L’Inter sta andando bene, il Cagliari viene da qualche pareggio che non è bastato a cambiare il trend"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Robert Acquafresca, ex centravanti del Cagliari, ha parlato così in vista della sfida di stasera tra l'Inter e i sardi: “L’Inter sta andando bene, il Cagliari viene da qualche pareggio che non è bastato a cambiare il trend. Ma nel calcio devi ambire a vincere anche quando non sei favorito”.