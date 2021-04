Acquafresca: “Lukaku-Lautaro coppia migliore in A. Scudetto Inter? Non scontato”

Le parole dell'ex centravanti: "La società dovrà essere contenta se riuscirà a portare a casa un trofeo. L’anno prossimo dovrà essere in grado di fare un altro step in campo europeo"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Robert Acquafresca , ex centravanti, ha parlato così della ripartenza della Serie A: “La ripresa è sempre un’incognita, con il Covid ancora di più. Inter e Bologna hanno due allenatori bravissimi a tenere le squadre sul pezzo. I nerazzurri però dovrebbero essere in grado di portare a casa la partita”.

Per lo Scudetto la strada, per l’Inter, sembra tracciata.

“Mancano tante partite, non lo darei per scontato”.

“Beh, comunque il Milan va. Poi uno scivolone può capitare a tutti. In ogni caso mi auguravo che si ponesse fine all’egemonia della Juventus. Per quanto riguarda l’Inter, la società dovrà essere contenta se riuscirà a portare a casa un trofeo. L’anno prossimo dovrà essere in grado di fare un altro step anche in campo europeo”.