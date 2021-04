Lukaku logora chi non ce l’ha. Nel visibile e nell’invisibile: è il simbolo dell’Inter

Di lui Conte non può fare a meno anche perché tutte le volte che è tornato da una pausa ha fatto centro

Per questo si affiderà ai suoi guerrieri più noti, come Lukaku . Del belga parla La Gazzetta dello Sport e spiega che lui è simbolo del potere nerazzurro. E il potere logora chi non ce l'ha. Vengono per questo citate le due dirette concorrenti della squadra interista. La Juve che al belga è andato vicino e potrebbe essere chiesta come sarebbe stata la storia con lui là davanti. Il Milan poi che dopo la sera della rissa con Ibra nel derby di Coppa Italia ha perso nei confronti della squadra di Conte almeno otto punti.

Il belga è il simbolo di Conte proprio perché, tenendo fede alla filosofia dell'allenatore, "Romelu fa e non spiega". Fa l'invisibile e il visibile. I gol, ma pure tutto il resto. E ovviamente stasera, nonostante sia stato in Nazionale, sarà lui il titolare della gara contro il Bologna. Dopo le sette pause in campionato, da quando è arrivato a Milano, è sempre partito titolare e in sei gare su sette dopo una pausa ha segnato almeno un gol, ma ne ha segnate nove in realtà dopo tutti i suoi rientri alla Pinetina. Lukaku gioca dal primo minuto e di dubbi non ce ne sono. Proprio perché non fa solo i gol ma dà un "peso strategico e psicologico a tutta l'Inter".