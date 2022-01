Inter, ecco il perchè degli acquisti invernali: Suning convinto da due motivi

La proprietà nerazzurra ha dato il via libera per le operazioni Gosens e Caicedo, chiuse nel giro di pochi giorni

Nel giro di pochi giorni l'Inter ha chiuso le operazioni Gosens e Caicedo, a dispetto di chi pensava che il mercato invernale non avrebbe regalato nuovi innesti a Simone Inzaghi. Il Corriere dello Sport spiega i motivi che hanno convinto Suning a dire di sì: "Suning ha appoggiato le scelte dell'ad Marotta, del ds Ausilio e del suo vice Baccin perché non hanno avuto un impatto sui conti della stagione 2021-22, ma soprattutto perché, sulla carta, daranno un grosso vantaggio in chiave tecnico-tattica sia per il presente sia per il futuro. Tradotto: con Gosens il club di viale della Liberazione si è garantito per qualche anno il titolare sulla corsia mancina e più libertà nella trattativa per il rinnovo di Perisic; con Caicedo si è cautelato in vista di un nuovo infortunio di elementi a rischio come Correa e Sanchez".