Adailton: “Inter? Mi ha colpito il distacco: hanno fatto la differenza…”

Le parole dell'ex calciatore: "La Juve mi ha deluso, era difficile mantenere l'egemonia degli ultimi anni ma pensavo potesse essere più competitiva"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Adailton, ex calciatore, ha parlato così del campionato di Serie A, attualmente dominato dall'Inter: "Mi ha colpito il distacco con cui l'Inter sta vincendo. La Juve mi ha deluso, era difficile mantenere l'egemonia degli ultimi anni ma pensavo potesse essere più competitiva. I nerazzurri hanno fatto la differenza sulle fasce oltre che in attacco. Sempre bene l'Atalanta: Gasperini resta il miglior allenatore della serie A, se la gioca con tutti anche in Europa, col Real Madrid".