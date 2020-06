Adailton: “Lautaro? Io ora resterei all’Inter. E’ allettante andare al Barça con Messi, ma…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Adailton, ex attaccante tra le altre di Bologna ed Hellas Verona, ha consigliato a Lautaro Martinez, grande obiettivo di mercato del Barcellona, di restare almeno un’altra stagione all’Inter. Ecco le sue parole:

“Io adesso non ci andrei, perché l’Inter è in un momento di evoluzione. E’ allettante andare al Barcellona, una squadra che lotta per tutti i trofei, e poi giocherebbe accanto a Messi. Ma il dubbio è: giocherà con tutti quei mostri sacri lì davanti? All’Inter invece è sicuro che giocherebbe e la squadra sarebbe costruita intorno a lui“.

(Fonte: TMW Radio)