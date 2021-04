Adani: “Ajax più forte della Roma? Quante cazzate. Ma i giallorossi non hanno meritato”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV su Twitch, Daniele Adani ha commentato così la partita della Roma con l'Ajax

"Tra le 8 di Champions e le 8 di Europa League non c'era un allenatore italiano, abbiamo parlato tante volte della Roma. La Roma ha fatto con l'Ajax le due partite peggiori da quando è in Italia, non è stata mai la Roma di Fonseca, la Roma è andata avanti non perché l'ha meritato ma per delle situazioni. Chi ha detto che l'Ajax è superiore alla Roma? Quante cazzate, la Roma è più forte dell'Ajax, non scherziamo. Non si può preparare una partita rinunciando all'attacco, mai. Puoi controllare il possesso avversario senza la palla ma mai senza l'idea di attaccare, sia perché non è nell'idea di calcio di Fonseca e non è nell'idea del calcio".