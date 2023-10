Adani: “Vi fate prendere per il culo da Allegri. C’è l’avvocato Agnelli che…”

Daniele Adani, nel suo intervento alla "Bobo TV" su Twitch, è entrato a gamba tesa su Massimiliano Allegri dopo il pareggio della Juventus per 0-0 sul campo dell'Atalanta: "Massimiliano Allegri è la persona meglio collocata in questo Paese. Questo perché ottiene tutto dando niente, dicevo l'anno scorso, ora fa ancora di più: ottiene tutto, dando niente, senza nemmeno sforzarsi e prendendovi per il culo. E voi vi fate prendere per il culo. Questo è, senza se e senza ma.