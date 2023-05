Adani: “Allegri, il vero atto d’amore verso la Juve sarebbe questo”

L'ex difensore Lele Adani ha parlato così della Juventus e di Massimiliano Allegri in particolare dopo il ko contro il Milan di ieri

Alla Bobo TV in diretta su Twitch, l’ex difensore Lele Adani ha parlato così della Juventus e di Allegri in particolare: “Allegri dice che la Juve è una famiglia. Dovrebbe fare solo una cosa allora: andarsene.

Il vero atto d’amore sarebbe quello, ma non lo fa. Italiano ha le caratteristiche dell’allenatore che servono oggi, è il tecnico giusto al momento giusto per Firenze e la Fiorentina. Lui non può precludersi nessun limite alla crescita personale, io mi auguro resti alla Fiorentina però.