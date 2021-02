Adani: “Una sola parola per l’Inter e Conte: lavoro. I gol col Milan sono tutti costruiti”

L'ex difensore dell'Inter durante la Bobo Tv ha parlato della vittoria della squadra di Conte nel derby col Milan

"Per Conte e l'Inter la parola è lavoro. L'intervista di Handanovic con Guidolin è la spiegazione di dove sta andando il calcio. I gol l'Inter li ha tutti costruiti. Nel primo non marcatura, poi Lukaku in velocità è imprendibile. Parolo è stato preso per il culo, ma con Lukaku subiscono tutti. Il secondo gol è straordinario, con Eriksen la sinfonia perfetta, con un altro musica stonata. Questo si chiama lavoro. Ogni cosa che fa Lukaku la deve all'allenatore, ha costruito una parte di giocatore che non c'era. Eriksen in campo per risolvere. Con la Lazio per sorpassare, col Milan per allungare. L'Inter ha messo il miglior passatore che c'è, Eriksen, e un giocatore che ha vinto la Champions lo scorso anno in un ruolo che può fare. Perisic deve solo capire che ha la gamba per fare quel ruolo. Di Eriksen la qualità non si discute mai".