Adani: “A Conte manca sempre l’ultimo step. Tottenham non così forte ma Son e Kane…”

"Conte stravolge il modo di lavorare in positivo, quando c'è da portare la squadra ad un altro livello, l'ultimo step, sicuramente Conte non concede creatività e libertà espressiva che servono alle grandi squadre. Un grande allenatore sa riconoscere nel campione il valore di determinare. Conte ha tutto, alza il livello dei giocatori ma gli manca quell'ultimo passaggio. Il Tottenham è forte ma non così forte. Se con Son e Kane non tiro in porta, io allenatore mi sento colpevole"