Il problema muscolare del centrocampista non sembra grave. Al rientro in Italia effettuerà nuovi esami di controllo

Niente rientro anticipato per Calhanoglu . L'Inter ha accontentato il regista che vuole stare vicino ai compagni per l'ultima decisiva sfida di Nations League della Turchia. Non giocherà, al rientro a Milano si sottoporrà ad altri esami.

"Da una parte i segnali positivi che arrivano dalle parole del diretto interessato, dall’altra l’attesa di riaverlo a Milano per effettuare nuovi accertamenti. Stasera Hakan Calhanoglu osserverà da spettatore, a Podgorica in Montenegro, la sua Turchia nell’ultima sfida del girone in Nations League. Poi si metterà nelle mani dello staff medico dell’Inter per un nuovo check all’adduttore sinistro, lo stesso che un mese fa nella trasferta di Roma lo aveva costretto a fermarsi ai box. Il regista nerazzurro rientrerà a Milano solo dopo il match di stasera, a seguito anche di contatti fitti mantenuti a distanza con il club interista", scrive il Corriere dello Sport.