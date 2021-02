Adani: “Eriksen? Occhio a dire una cosa perché gli manchereste di rispetto. Per Conte…”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Daniele Adani ha parlato così delle prestazioni recenti di Eriksen con l’Inter:

“Eriksen? Non dobbiamo entrare nell’equivoco ora, se dite che è forte perché gioca davanti alla difesa gli mancate di rispetto. Qual è il miglior giocatore a dar la palla all’Inter? Eriksen. Eriksen con il Benevento ha giocato da trequartista, visto che il Benevento giocava negli ultimi 25 metri. Eriksen ha la testa girevole, può giocare dove vuole. La palla ad Hakimi la può dare solo lui, può giocare in ogni modo. Conte cosa pensa di Eriksen? Per quanto abbia più qualità, questo non basta per guadagnarsi una titolarità indipendentemente dalla zona del campo. La grande qualità di Eriksen, che Conte riconosce, non basta. Eriksen ha giocato in semifinali di Champions davanti alla difesa. Il punto è che tanta qualità non basta per sopperire ad una mancanza, secondo Conte, di non possesso o di corsa senza palla. Eriksen è fortissimo, ha un atteggiamento unico. La nota non è mai stonata, la palla arriva precisa. Eriksen è talmente bravo come atteggiamento e giocatore che non puoi non utilizzarlo, è stato forzato quando all’Inter hanno detto che non è funzionale. Un giocatore così non è funzionale? Eriksen è rimasto e t’ha deciso il derby. Più lo utilizzi e più si esalta. Magari più gioca e più sbaglia ma a chi concedi gli errori, ai brocchi o ai buoni?”